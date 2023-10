Gruppo Fs, Lebruto “Trastevere è un punto focale per Roma”

ROMA (ITALPRESS) - "Trastevere è un punto particolarissimo di questa città, è inserita in quattro quadranti di città storici che da sempre sono stati separati per la presenza della infrastrutture ferroviarie: le linee per Fiumicino, Ostiense e la Tirrenica che hanno diviso in quattro quadranti il quartiere dove il punto focale è proprio la stazione di Trastevere. Ecco che allora oggi sottoscriviamo con la città un grande accordo, un protocollo che inizia a trasformare quella barriera in una porta girevole e i quattro quadranti, attraverso questa stazione, saranno ricuciti e rigenerati. La prima fase funzionale vede importanti infrastrutture fatte da Rete ferroviaria di sfondamento dei sottopassi, ce ne sono due e saranno riqualificati, allungati e uniranno due parti di città Nord-Sud. Si aprirà il fronte di stazione sud verso viale Marconi, ed ecco che la parte Nord con la parte Sud inizia a ricucirsi e vivere una nuova stagione". Lo dichiara Umberto Lebruto, Amministratore Delegato FS Sistemi Urbani.