MILANO (ITALPRESS) – Il Comune di Gorgonzola, ottenuto il benestare del Ministero della Cultura, ha avviato le operazioni per lo smantellamento della torre dell’acquedotto. Le operazioni sono coordinate da Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, seguendo rigorose procedure di sicurezza a tutela dei cittadini e dell’ambiente.

Le operazioni di smantellamento stanno avvenendo secondo una metodologia all’avanguardia, e impiegando mezzi di grandi dimensioni. A partire dalla autogru che si avvale di un braccio estensibile di 40 metri, che solleva, uno alla volta, le parti del vecchio acquedotto che vengono letteralmente tagliate con una tecnica tecnologicamente innovativa che ha il vantaggio di limitare al massimo il disagio delle polveri.

Le porzioni della struttura della torre vengono infatti rimosse pezzo per pezzo con macchinari a lama diamantata (l’operazione è detta “svaro”) e poi agganciate alla gru, che le sposta passando il più lontano possibile dalle abitazioni presenti nella zona dei lavori. Le parti vengono riposte a terra per essere poi frantumate e infine smaltite negli appositi siti di stoccaggio. La prima parte eliminata è stata la copertura, seguita dai due grandi serbatoi. L’operazione di smantellamento durerà fino al 17 febbraio.

Con largo anticipo sull’inizio dei lavori, Amministrazione e Gruppo CAP hanno organizzato due incontri mirati con i condomini degli stabili limitrofi coinvolti per illustrare i lavori, condividere tempistiche e modalità dell’intervento. Nell’ottica di trovare insieme le soluzioni migliori ai disagi riguardanti l’interdizione ai garage, il Comune ha messo a disposizione dei parcheggi dedicati in prossimità dello stadio per coloro che non possono avere accesso ai garage privati. Già dall’inizio di gennaio è stato inoltre realizzato un volantino recapitato in tutte le caselle dei palazzi limitrofi alla torre di via Buonarroti con i dettagli sull’intervento di demolizione.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com