“Le ATP Finals sono uno dei piu’ importanti eventi che si terranno prossimamente in citta’. A quindici anni dalla nostra esperienza di sponsorizzazione dei Giochi Olimpici Torino 2006, partecipiamo quindi nuovamente in prima persona a quella che, per cinque anni, dal 2021 al 2025, sara’ una vetrina internazionale straordinaria per la citta’ e per il Paese”. Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del torneo “Nitto Atp Finals”, l’atto conclusivo del circuito maschile Masters 1000, che si svolgera’ a Torino dal 14 al 21 novembre prossimi, di cui la banca e’ sponsor.

“L’adesione di Intesa Sanpaolo a questa manifestazione conferma il nostro impegno nel promuovere e diffondere valori che sono fondamentali per la crescita e la formazione degli individui: la sana competitivita’, il rispetto delle regole, il fair play, principi fondanti della societa’ civile e principi con cui ci misuriamo ogni giorno nella nostra attivita’ di Banca verso le

persone e verso le imprese” ha spiegato Gros-Pietro.

“Con le ATP Finals, per cinque edizioni, ogni anno, Torino avra’ una centralita’ e visibilita’ mondiale che la fara’ apprezzare da sportivi, spettatori, turisti, un’occasione che Intesa Sanpaolo intende favorire al massimo conferendo il suo apporto di risorse e di competenze a un progetto che coinvolgera’ i principali soggetti pubblici e privati. Anche con il sostegno alle ATP Finals, il Gruppo conferma di avere in Torino, una delle sue citta’ piu’ importanti”.

(ITALPRESS).