ROMA (ITALPRESS) – Suzuki annuncia il tutto esaurito, con una griglia completa di 32 moto pronte per scendere in pista per il Trofeo Monomarca GSX-8R CUP, al via dal 6 aprile. I 32 piloti sono pronti a mettersi alla prova in un ambiente dinamico e competitivo, con la possibilità di gareggiare nei principali circuiti italiani in sella alla Suzuki GSX-8R CUP preparata appositamente per la pista con il kit trofeo dedicato. La prima gara si svolgerà il 6 aprile nel celebre Circuito di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, un tracciato iconico che vede numerosi campioni del motociclismo internazionale sfidarsi in adrenaliniche competizioni. A seguire Magione (PG) il 4 maggio, Mugello l’1 giugno, Modena il 6 luglio e Varano (PR) il 28 settembre. In palio un montepremi di oltre 35.000 euro che comprende il premio superpole per ogni gara e premi ai primi tre classificati a ogni gara. Al primo 700 euro, un set pneumatici Pirelli e una coppa, al secondo 500 euro, uno pneumatico posteriore Pirelli e una coppa, al terzo 250 euro, uno pneumatico anteriore Pirelli e la coppa. Previsti anche dei premi di fine stagione ai primi dieci classificati. Per il primo classificato una Wild card nella prima tappa del campionato MotoAmerica Twins Cup a Daytona e un trofeo, al secondo andrà uno scooter Suzuki Address 125 e un trofeo, al terzo 1.200 euro di sconto sull’iscrizione all’edizione 2026 e un trofeo. Per il resto premi a scalare da 800 a 200 euro. Suzuki garantirà dunque al primo classificato un’esperienza unica, ossia la possibilità di mettersi alla prova nel mondo del motociclismo americano: una wild card per la MotoAmerica Twins Cup a Daytona. Il premio in palio offre un’esperienza completa ed imperdibile, che include la partecipazione all’intero weekend di gara (comprendente prove libere, qualifiche e la gara stessa), vitto e alloggio per due persone, e l’utilizzo esclusivo di una moto fornita da Suzuki per tutte le fasi del fine settimana. Questa è un’occasione unica per competere su uno dei circuiti più iconici degli Stati Uniti, con tutto il supporto logistico necessario per concentrarsi unicamente sulla performance in pista.

– foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]