Si fermano ai piedi del podio le speranze azzurre nella gara individuale della prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile in corso ad Atene. Rossella Gregorio conclude ai quarti di finale il suo percorso di gara perché fermata dall’ungherese Liza Pusztai, poi battuta in finale dall’americana Zagunis, col punteggio di 15-3. Per la sciabolatrice salernitana, che conclude al settimo posto, si tratta del miglior risultato delle ultime due stagioni di Coppa del Mondo e ciò rappresenta un’ottima iniezione di fiducia anche in vista della gara a squadre in programma domani sulle pedane ateniesi. Rossella Gregorio era giunta ai quarti al termine di un percorso, iniziato nella fase a gironi e proseguita poi con la vittoria per 15-13 sulla beniamina di casa, la greca Despina Georgiadou. Nel secondo turno di giornata aveva poi sconfitto la testa di serie numero 2, la francese Manon Brunet col punteggio di 15-11, prima di avere ragione, agli ottavi di finale, della spagnola Lucia Martin-Portugues per 15-13. Si è fermata agli ottavi di finale invece Chiara Mormile. Dopo aver dapprima piazzato la stoccata del 15-14 contro la statunitense Anne-Elizabeth Stone ed aver vinto il match contro la sudcoreana Hayoung Jeon per 15-7, l’azzurra è stata eliminata dalla statunitense Dagmara Wozniak. Erano uscite di scena nel turno delle 32 Irene Vecchi, eliminata 15-5 dalla spagnola Lucia Martin-Portugues, Michela Battiston, superata 15-12 dall’egiziana Nada Hafez, e Rebecca Gargano che invece è uscita sconfitta dall’assalto contro l’ungherese Anna Marton per 15-10. Si erano invece fermate nel tabellone delle 64 le altre due azzurre: Lucia Lucarini, sconfitta 15-13 dalla cinese Qian Jiarui, e Martina Criscio, superata invece per 15-9 dalla statunitense Dagmara Wozniak. In cinque avevano salutato ieri le pedane di Atene. Si è trattato di Beatrice Dalla Vecchia, sconfitta 15-10 dalla giapponese Kobayashi, di Benedetta Taricco, eliminata per 15-11 dalla bulgara Hramova, di Giulia Arpino, superata 15-11 dalla quotata sudcoreana Kim Jiyoung, di Sofia Ciaraglia, battuta dalla stoccata del 15-14 messa a segno dall’ungherese Mikulik, e di Caterina Navarria, fermata sul 15-13 dalla statunitense Wozniak. Domani l’attenzione sarà orientata sulla gara a squadre. L’Italia, con il quartetto composto da Rossella Gregorio, Martina Criscio, Irene Vecchi e Michela Battiston, è testa di serie numero 3 del tabellone ed esordirà nel turno dei 16 contro la vincente tra Romania e Canada.

(ITALPRESS).