Green Pass, Sala: “Serve approccio unico”

L'obbligo di green pass per gli uffici comunali “è un tema talmente rilevante che ci deve essere un unico approccio e io non porterò mai Milano su una posizione particolare magari anche solo per una voglia di protagonismo. Quello che il governo deciderà io lo farò rispettare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'apertura del cantiere dei nuovi uffici in CityLife. bla/fsc/gtr