ROMA (ITALPRESS) – “La Lega vota contro il green pass? Ha sbagliato tutto. Mi sembra più una manfrina per prendere un pò di consenso, più che una posizione vera, cercano visibilità”.

Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Morning News”, su Canale 5.

“Credo che per questo governo non ci siano problemi – ha aggiunto -. In questo momento credo che i partiti stiano facendo solo un pò di manfrina, a parte noi che facciamo formazione politica. Sono più preoccupati di mettere bandierine, ma la verità è che da quando c’è Draghi il clima è molto diverso, e meno male che c’è Draghi e non Conte”.

