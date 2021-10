MILANO (ITALPRESS) – Circa 500 i manifestanti ‘No green pass’ radunati all’Arco della Pace a Milano, nel giorno in cui scatta l’obbligo del certificato vaccinale anti Covid in tutti i luoghi di lavoro. Al grido di ‘Libertà! Libertà!” su un improvvisato palco, sopra ad alcuni scalini, si alternano rappresentanti ‘No Vax’ che incitano a resistere all’obbligo imposto dal governo. Presenti anche alcuni lavoratori, studenti e lavoratori. Oltre ad alcune bandiere italiane, chi protesta mostra cartelli recanti scritte come “Educare al No Green Pass”, “Libertà”, “Operai sociali contro discriminazione, esclusione e controllo sociale” e “No Draghi, No green pass” Dopo un’annunciata decisione di dirigersi alla sede della Rai, i manifestanti contrari al certificato vaccinale anti Covid hanno desistito dall’ intento e si sono dispersi.

