MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo delle criticità che cercheremo di superare, naturalmente rispettando le regole che il governo ci ha dato”. Lo ha detto la vicepreside e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. In merito ai tamponi gratuiti garantiti dalle aziende, ha detto: “Questo è un problema che riguarda le imprese, noi siamo rigorosamente attenti a quello che ci dice il governo”, infatti “stiamo garantendo i tamponi nelle scuole come ci è stato richiesto e stiamo lavorando perchè ci siano meno disagi possibili per tutti quanti”. Il green pass, ha osservato Moratti, “sicuramente ha favorito il piano vaccinale in tutto il paese. In Lombardia abbiamo superato la soglia del 90% di adesioni, abbiamo un punto in più in più in questa ultima settimana rispetto ai giovani 12-19 anni e un punto rispetto ai 60enni. Questo è anche dovuto al green pass” ha concluso.

(ITALPRESS).