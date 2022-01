Green Pass, Miccichè “Follia stop traghettamento Sicilia e Sardegna”

"Una follia non consentire dalla Sicilia e dalla Sardegna il traghettamento di coloro che non hanno il green pass. La deroga è stata fatta per le isole minori ma non per le maggiori". Lo ha detto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciché, a Messina in occasione della protesta del sindaco dimissionario Cateno De Luca. abr/gtr