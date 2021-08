Green Pass, Meloni “Rischio per il turismo, non scongiura chiusure”

"Quando ci saranno ulteriori chiusure allora chiederò al governo se aveva un senso far pagare ai ristoratori, alla filiera del turismo altre decine di miliardi di perdite per non ottenere i risultati che si sosteneva avremmo ottenuto". Lo ha dichiarato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, a Milano nel corso di un incontro elettorale con il candidato sindaco Luca Bernardo. fmo/pc/red