MILANO (ITALPRESS) – E’ “l’ultra maggioranza che vuole certe scelte e credo che, per il rispetto della democrazia, si debba seguire quello che dice e quello che vuole il popolo lombardo”. Lo ha detto a proposito del Gren Pass il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana oggi a Milano a margine del convegno “Essere prossimi alle fragilità’: Chiesa creativa”. Precisando che in ogni caso la parola spetta al governo sull’obbligo vaccinale, il governatore lombardo ha poi sottolineato che in Lombardia si è “superato il 92% di prenotazioni” di vaccino anti Covid, quindi, ha continuato, “a me sembra, che i numeri diano una più che valida giustificazione: vogliono dire che la gran parte dei cittadini” va nella direzione del sì all’obbligo del certificato verde, al quale si oppone una minoranza.

“La democrazia ci insegna che bisogna seguire quello che vuole la maggioranza, e qui è l’ultra maggioranza che vuole certe scelte – ha evidenziato Fontana – e credo che per il rispetto della democrazia, si debba seguire quello che dice e quello che vuole il popolo lombardo”.

(ITALPRESS).