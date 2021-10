Green Pass, Fontana “Solidarietà a Sala per le minacce subite”

"Al sindaco di Milano Giuseppe Sala ho espresso la mia completa solidarietà per le minacce subite dai No Green pass. Ho vissuto sulla mia pelle questa situazione, quindi capisco che possa essere in una situazione di disagio, perché è brutto percepire questo odio sociale e questo astio, che non fa bene alla nostra società”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. fmo/pc/gtr