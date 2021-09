MILANO (ITALPRESS) – Estensione del green pass? “Come Regione Lombardia è un problema marginale vista la percentuale di chi ha aderito alla campagna vaccinale molto alta”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, in collegamento con Start su Sky Tg24. “In ogni caso – continua Fontana – il green pass deve essere un mezzo per ottenere le libertà che altrimenti ci sarebbero impedite”.

“I numeri mi inducono ad essere ottimista”, aggiunge Fontana, riferendosi ai numeri fortemente calanti dell’ospedalizzazione che “dimostrano la bontà della campagna vaccinale: la situazione negli ospedali lombardi è buona”.

Obbligatorietà del vaccino? “Io sono per la convinzione, l’obbligo potrebbe portare forti tensioni sociali”, sottolinea il governatore.

(ITALPRESS).