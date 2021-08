ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – E’ scattato l’obbligo di green pass per accedere a locali e servizi al chiuso. Per poter verificare la validità del certificato di vaccinazione, è stata approntata un’app per coloro che sono adibiti alla verifica della validità. Si chiama VerificaC19. E può essere installata su un dispositivo mobile iOs o Android, e anche su uno smartphone Huawei.

L’applicazione approntata dal Governo consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet. Quindi funziona anche offline e soprattutto non memorizza informazioni personali sul dispositivo del verificatore. VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.

Quando un operatore adibito al controllo chiede il QR Code che certifica di essere stati vaccinati, basta aprire il documento in formato digitale oppure cartaceo e farlo scannerizzare. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato. Applicando così le regole per verificare che il Green Pass sia valido.

L’app mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione nonchè il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. L’interessato su richiesta deve esibire un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici.

Ecco chi sono le persone a cui si è obbligati di mostrare il Green Pass.

I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.

Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo. Sia in luoghi aperti al pubblico che in pubblici esercizi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi. Per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonchè i loro delegati.

Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività. Per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati.

I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonchè i loro delegati.

L’app, ovviamente, è gratuita.

(ITALPRESS).