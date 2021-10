Green Pass, Atm Milano “Garantito servizio al 100 per cento”

Green Pass, Atm Milano “Garantito servizio al 100 per cento”

“Siamo riusciti a garantire la totalità dei servizi programmati, grazie a un grande lavoro di riorganizzazione in tempo reale dei turni sulla base di assenze programmate”. Lo ha detto Arrigo Giana, direttore generale di Atm, in un punto stampa alla stazione di Milano Cadorna, nel primo giorno in cui scatta l’obbligo di esibire il green pass. fmo/pc/gtr