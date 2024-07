Greco “Al lavoro per migliorare la qualità della vita a Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita nel quartiere: l'abbiamo ripulito e, con l'aiuto della pubblica amministrazione, stiamo cercando di attuare una serie di iniziative per migliorare e arredare un angolo di città che prima era troppo dimenticato. Abbiamo inserito elementi di arredo urbano e la sera ci organizziamo con un presidio, in più abbiamo spiegato alle persone come fare la raccolta differenziata: c'è un tessuto sociale di persone che si vogliono aiutare e vogliono migliorare la città. Infine abbiamo fatto un gruppo WhatsApp, in cui siamo circa 150 e ogni giorno ci teniamo aggiornati e ci diamo supporto organizzativo". Così, Aurelio Greco, del Comitato quartiere Tribunale di Palermo, tra i protagonisti di un progetto di rigenerazione urbana condotto in collaborazione con l'assessore comunale all'Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli. xd8/vbo/gtr