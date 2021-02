Gravina “Spero Europei con stadi parzialmente aperti”

Ospite del TGPoste, il presidente della Federcalcio auspica il ritorno del pubblico negli impianti in occasione del torneo continentale che vedrà la Nazionale di Mancini in campo a Roma. "Sarebbe un ulteriore messaggio di speranza per il nostro Paese", le parole del numero uno federale. glb/r