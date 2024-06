ROMA (ITALPRESS) – Il Pirelli Star Rally4 Asfalto, abbinato al Trofeo Italiano Rally di ACI Sport, ha registrato a San Martino di Castrozza (Tn) l’affermazione di Lorenzo Grani che ha sostanzialmente dominato la agguerrita concorrenza sia sull’asciutto che soprattutto con la pioggia che ha caratterizzato buona parte dell’evento che ha segnato la metà del calendario della serie, e in particolare il secondo passaggio sui tratti cronometrati. Come da pronostico il trentenne pilota di Sassuolo ha avuto nel campione Pirelli 2023, Gianluca Saresera, il principale avversario insieme a Christopher Lucchesi, occasionalmente nella serie in preparazione del Due Valli valevole per il Tricolore assoluto, e l’outsider Fabio Serraiotto, rivelatosi di grande efficacia. Saresera, il più veloce nella prova spettacolo del venerdì sera, ha presto ceduto il passo a Grani e a Lucchesi, e ha poi pagato come altri – ad iniziare da Rizziero Zigliani – la scelta di montare gomme da asciutto nel giro conclusivo poi flagellato dalla pioggia: è così precipitato al sesto posto di categoria. Un piazzamento che gli è comunque servito per mantenere il comando della classifica stagionale, anche se il suo vantaggio su Grani si è ora ridotto a 4 punti e con un risultato in più del suo avversario per il titolo. Anche la speranza di Lucchesi di strappare sulla prova conclusiva il successo a Grani è stata vanificata dal meteo, con Grani nettamente il più veloce di tutti sulle curve del Passo Manghen che chiudeva la gara. Con questo successo, il secondo consecutivo nelle gare del Triveneto, Lorenzo Grani ha anche ipotecato la vittoria del premio di 3.000 euro legato a questa speciale classifica regionale. Il rally era valevole anche come terza prova del Trofeo Pirelli Accademia CRZ legato alla Zona 4 delle serie regionali ACI Sport, ed ha visto il successo di Corrado Pinzano su Volkswagen Polo R5, che è così passato al comando del raggruppamento.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

