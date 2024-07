MILANO (ITALPRESS) – Nel Pirelli Star Rally4 Asfalto, abbinato al

Trofeo Italiano Rally di ACI Sport, torna al vertice Lorenzo

Grani, dominatore con la sua Peugeot 208 sugli asfalti del Rally

Lana, una delle gare di maggiore tradizione del calendario

italiano. Grani ha così scavalcato il bresciano Gianluca Saresera, assente in questa occasione. Il pilota di Sassuolo ha avuto la meglio sulle vetture gemelle di Massimo Lombardi e Andrea Grammatico, classificatisi nell’ordine alle sue spalle e sempre più in battaglia fra di loro per aggiudicarsi la categoria ai fini del Trofeo Pirelli Accademia CRZ della Zona 1, ma con Sergio Patetta in agguato nella loro scia. Il rally biellese si è

rivelato determinante anche per l’assegnazione del titolo di

campione di zona, con il campione in carica Elwis Chentre (Skoda

Fabia) ormai vicinissimo alla conferma grazie al secondo posto

assoluto.

Importante passo avanti nella classifica riservata alle Rally5 per Brian Capelli, secondo fra le Renault Clio e nuovo leader di categoria. Prosegue anche il duello a distanza fra Paolo De Marco (Peugeot 106 N2) e “Cave” (Peugeot 106 Kit) per il titolo delle 2 ruote motrici Classic: il Rally Lana ha sorriso a De Marco, che ha scavalcato in classifica il rivale costretto al ritiro. Prossimi appuntamenti per queste due serie dei trofei Pirelli 2024: 1 settembre il Rally di Piancavallo per il Pirelli Star Rally4 Asfalto, la settimana seguente il Rally del Rubinetto per la Zona 1 del Trofeo Pirelli Accademia CRZ della Zona 1.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]