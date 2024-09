MILANO (ITALPRESS) – Con la vittoria fra le due ruote motrici al Rally di Bassano, Lorenzo Grani si è aritmeticamente aggiudicato con una gara di anticipo il Pirelli Star Rally4 Asfalto, la serie abbinata alle gare del Trofeo Italiano Rally.

Il trentenne pilota di Sassuolo ha definitivamente chiuso i conti coronando così una stagione in cui si è dimostrato superiore a tutti e nonostante la tenace resistenza del bresciano e campione Pirelli uscente Gianluca Saresera, che si è a sua volta assicurato anticipatamente il posto d’onore. Infatti il pilota in tuta Pirelli Sparco con la sua Peugeot 208 Rally4 preparata da Miele e in coppia con Samanta Grossi ha ottenuto ben quattro vittorie (Marca, San Martino di Castrozza, Lana e Bassano) su cinque gare disputate. Un ruolino di marcia che ha garantito al portacolori della Pintarally Motorsport anche la conquista del titolo federale di categoria legato al Trofeo Aci Sport e l’ulteriore premio come vincitore del girone Triveneto del Pirelli Star Rally4 Asfalto, il che porta il suo “bottino” economico stagionale Pirelli a superare i dodicimila euro. Il Rally di Bassano, vinto dall’altro trofeista Pirelli Marco Signor (Toyota Yaris Rally2) ha anche spianato la strada verso il titolo assoluto del Trofeo Italiano Rally al biellese Corrado Pinzano (Volkswagen Polo R5), che si è comunque assicurato anche il successo di categoria nel Trofeo Pirelli Accademia CRZ della Zona geografica 4 (Trentino più Veneto tranne BL e VE) con una gara di anticipo.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

