ROMA (ITALPRESS) – Prima della sosta di agosto tradizionale giro di boa della stagione, il bilancio della prima edizione del Pirelli Star Rally4, il monomarca voluto da Pirelli per i clienti sportivi italiani che corrono con le più moderne vetture a due ruote motrici e legata ai principali campionati italiani, è di eccellenza sia numericamente che sportivamente. La serie principale dopo cinque delle otto gare in programma ha un chiaro e meritato leader in Fabio Farina. Il ventiseienne trentino in cinque gare è andato altrettante volte a podio ed ha ora un cospicuo vantaggio sui più diretti inseguitori. Una solida ipoteca sulla vittoria finale ma tutt’altro che una certezza, visto che per la classifica finale vengono considerati i 4 migliori punteggi di ciascun pilota e con tre gare ancora da disputare tutto è ancora possibile. Classifica dopo gara 5 di 8: 1. Farina 56 punti, 2. Cambiaghi 38, 3. Lucchesi jr 34, 4. Cogni 28, 5. Cazzaro 26.

La serie più frequentata, Irc, prevede due classifiche distinte: una per le Rally4 turbo di ultima generazione e un’altra per le Rally4/R2 aspirate. A una sola gara dal termine ancora tutto aperto, con Giacomo Guglielmini in rimonta su Emanuele Danesi e Lorenzo Sardelli fra le turbo e Daniele Campanaro neo leader fra le aspirate ma con Mirko Carrara, l’ex primatista Alberto Branche, e il rimontante senese Luigi Caneschi molto vicini.

Classifiche dopo gara 3 di 4: 2RM Prestige: 1. Danesi 98 punti, 2. Gangi 89,5, 3. Guglielmini 74,75, 4. Sardelli 59, 2RM Sport: 1. Campanaro 130 punti, 2. Carrara 128,75, 3. Branche 97, 4. Caneschi 95,5, 5. Ricciardi 56. Arrivata a metà cammino la serie legata al Campionato Italiano Rally Terra, invece, vede nettamente in testa il piacentino Giorgio Cogni, che si è imposto fra gli iscritti in due gare su tre e che è anche attualmente al vertice della graduatoria tricolore. Ma saranno le prossime gare ad essere decisive con l’attacco non solo del fiorentino Lorenzo Ancillotti e dell’aretino Davide Bartolini ma anche dell’estense Nicolò Marchioro, recente vincitore del Pirelli Star Rally4 Raceday, serie di cui si è appena conclusa l’edizione ’22-’23.

Classifica dopo gara 3 di 6: 1. Cogni 44 punti, 2. Ancillotti 24, 3. Bartolini 18, 4. Farina 16, 5. Brancadori 15, 6. Marchioro 14.

A tre gare dal termine, la vittoria della serie legata al Campionato Italiano Asfalto è ormai un duello fra il bresciano Gianluca Saresera e il varesino Mattia Broggi, reduce dall’importante successo sul rivale nel recente Rally Lana.

Classifica dopo gara 4 di 7: 1. Gianluca Saresera 64 punti, 2. Mattia Broggi 46, 3. Rizziero Zigliani 9.

