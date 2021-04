ROMA (ITALPRESS) – Era la partita più attesa della stagione nel Campionato Under 18, dopo il rinvio della quarta giornata che non aveva permesso alle due squadre di affrontarsi nel girone di andata. Separate da soli due punti in vetta alla classifica prima del match, Inter e Roma si sono affrontate mercoledì nel turno di recupero. Sono stati i nerazzurri di Cristian Chivu a trionfare, superando così i giallorossi dopo una partita giocata ad incredibili livelli. Ad un primo tempo senza reti, è corrisposto un secondo che ha sancito l’attuale superiorità della squadra di Milano: Jurgens e Iliev hanno indirizzato l’incontro tra il 54′ e il 56′, lo stesso estone ha poi interrotto dal dischetto le speranze di rimonta della Roma dopo l’autogol di Fontanarosa, prima del sigillo di Ballabio per il definitivo 4-1. Momentanea flessione per i ragazzi di Aniello Parisi, che avranno modo di ricaricare le pile dopo la terza sconfitta consecutiva grazie al riposo della prossima giornata, in cui l’Inter proverà ad allungare ospitando in casa il Torino. Il programma prevede inoltre la trasferta del Milan sul campo dell’Atalanta, che cerca l’aggancio ai giallorossi, e la sfida tra Fiorentina e Sassuolo, entrambe a caccia della zona playoff come la Lazio che affronta il Monza. Ultima partita quella tra Genoa e Parma.

