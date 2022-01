ROMA (ITALPRESS) – Dopo le prime due prove di Coppa del Mondo di specialità andate in scena – rispettivamente – a Berna e Tallinn, la spada maschile e femminile fa tappa a Doha dal 28 al 30 gennaio per il Grand Prix FIE. Venerdì 28 scenderanno in pedana le spadiste con la fase a gironi e il tabellone preliminare a partire dalle ore 10 (le 8 italiane). Il responsabile d’arma Dario Chiadò ha convocato otto azzurre: Alice Clerici, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio. Sabato 29 lo stesso programma sarà riservato agli spadisti. Gli otto prescelti sono Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Federico Vismara. Domenica sarà la giornata clou di entrambe le prove. La finale femminile è prevista alle 19:40 (le 17:40 italiane), quella maschile alle 20:05 (le 18:05 in Italia). A seguire la delegazione azzurra ci saranno il CT Dario Chiadò e i maestri Roberto Cirillo, Enrico Di Ciolo e Giovanni Sperlinga. Nello staff anche il medico Chiara Lodoli e il fisioterapista Maurizio Iaschi.

(ITALPRESS).

