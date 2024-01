ROMA (ITALPRESS) – Sono nove gli azzurri del Ct Nicola Zanotti che hanno staccato il pass per il tabellone principale del Grand Prix Fie di sciabola maschile a Tunisi. Domani la giornata clou con l’assegnazione delle medaglie sia della prova maschile che di quella femminile. Erano già ammessi al tabellone principale, per diritto di ranking, Luigi Samele, Michele Gallo e Luca Curatoli. Dopo un girone perfetto, con sei vittorie in altrettanti incontri, si sono qualificati subito per domani anche Mattia Rea e Giovanni Repetti. Grazie ai successi nel tabellone preliminare ad eliminazione diretta, poi, hanno conquistato la qualificazione anche Pietro Torre, Dario Cavaliere, Enrico Berrè e Lorenzo Ottaviani. Out nel match decisivo Marco Mastrullo e Riccardo Nuccio. Nel turno dei 128 stop per Francesco Bonsanto.

Domani la terza e decisiva giornata di gare nel GP di sciabola a Tunisi. In pedana la prova maschile e quella femminile con i tabelloni principali a partire dal turno dei 64. Sono rispettivamente 7 le donne e 9 gli uomini che rappresenteranno l’Italia.

