ORLEANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nel trionfale sabato del fioretto azzurro, con la vittoria della squadra femminile in Corea e la doppietta maschile Foconi-Macchi in Giappone, arrivano anche note liete – benchè non ci siano medaglie – per la sciabola italiana dal Grand Prix di Orleans. Podio sfiorato per Luca Curatori, che ha chiuso al quinto posto tra gli uomini, e per la giovanissima Mariella Viale che con la settima posizione conquistata nella gara delle donne mette a referto il suo miglior risultato nel massimo circuito internazionale, lei che appartiene ancora alla categoria Under 20, e lo fa proprio in Francia in una prova GP (circuito d’èlite, che prevede solo competizioni individuali a punteggio maggiorato) e soprattutto in una delle tappe storiche e più iconiche della specialità.

Reduce dal successo nella Coppa del Mondo Giovani di Hammamet, la scorsa settimana, Mariella Viale nel primo incontro del tabellone principale ha avuto la meglio sulla transalpina Vongsavady per 15-12. Nel turno delle 32 la sciabolatrice azzurra si è imposta con il risultato 15-14 contro la giapponese Emura (numero 5 del ranking mondiale). L’atleta delle Fiamme Oro ha poi continuato il suo splendido percorso con il successo 15-13 sull’ungherese Katona. Lo stop per la napoletana classe 2005 è arrivato nei quarti contro la greca Georgiadou in un match molto combattuto che ha visto l’ellenica prevalere 15-11. Per Mariella Viale un settimo posto che è un bellissimo messaggio per il futuro di tutto il gruppo del ct Nicola Zanotti. Per quanto riguarda le altre azzurre: 29^ Michela Battiston, 39^ Michela Landi, 42^ Giulia Arpino, 53^ Eloisa Passaro, 60^ Chiara Mormile e 61^ Manuela Spica.

Nella gara maschile Luca Curatoli ha sfiorato il suo terzo podio a Orleans, chiudendo quinto. La sua prova è iniziata con la vittoria nel derby su Lorenzo Ottaviani per 15-7, poi è arrivato il successo nel tabellone da 32 contro il giapponese Kokubo con il punteggio di 15-7. Grande rimonta per l’atleta napoletano delle Fiamme Oro negli ottavi di finale: da 11-14, Luca è riuscito a portare a casa il match contro il padrone di casa Garrigue per 15-14, entrando così tra i migliori 8 della competizione. Nei quarti di finale Curatoli è stato battuto dallo statunitense Colin Heatcock per 15-11 restando così a un passo dalla “zona medaglie”. Stop nel tabellone da 32 per Michele Gallo (19°), Pietro Torre (22°), Edoardo Reale (23°, alla prima in Coppa del Mondo) e Giovanni Repetti (32°). Così gli altri italiani: 37° Marco Mastrullo, 40° Mattia Rea, 51° Edoardo Cantini, 59° Lorenzo Ottaviani e 64° Lupo Veccia Scavalli. Per la sciabola prossimo appuntamento dal 10 al 12 gennaio 2025 con un’altra prova Grand Prix, in programma a Tunisi.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

