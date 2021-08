DESENZANO DEL GARDA (ITALPRESS) – Il Consorzio Tutela Grana Padano sarà ancora al fianco di Asd Rosa Running Team e della Lamu, Libera Accademia del Movimento Utile, in “Insuperabile”, la staffetta dell’inclusione per superare ogni disabilità che percorrerà i mille chilometri della Via Francigena dal Gran San Bernardo sino a Roma dal 14 agosto al 12 settembre. Questa formula punta a mettere in evidenza quanto tutti possano avere grandi benefici sul piano psicofisico grazie a movimenti semplici e naturali come il cammino o la pedalata in bicicletta o in tandem. E dopo la felice esperienza nel 2020 sulla Via Francigena, in questa edizione unisce le iniziative Liberi di Camminare per un mondo libero dalla sclerosi multipla e PedalAbile in un progetto collettivo ben più ampio, che raggiunge e coinvolge un maggior numero di persone, di patologie e di associazioni.

“Nella storia millenaria del Grana Padano Dop la solidarietà è una scelta di vita di chi lo produce, partendo dai monaci benedettini che lo crearono proprio per dare cibo ai poveri e ai più deboli – sottolinea Renato Zaghini, presidente del Consorzio Tutela Grana Padano – E i produttori del formaggio a denominazione d’origine protetta più consumato nel mondo da anni sostengono le associazioni e le istituzioni che in numerose situazioni sono impegnate a favorire l’inclusione di chi si trova in difficoltà o di fragilità”. L’impegno del Consorzio nella staffetta è anche il segno di un’altra consapevolezza. “Per ottenere risultati e fare in modo che quanto ottenuto non si disperda – conclude Zaghini – occorre fare squadra e creare una rete sempre più ampia di solidarietà. I produttori di Grana Padano lo fanno ogni giorno nel loro lavoro e i promotori di “Insuperabile” nelle iniziative che promuovono. E con questa visione comune stiamo bene insieme”.

(ITALPRESS).