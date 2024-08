MILANO (ITALPRESS) – “L’Anello della Regina è una nuova e importante iniziativa, ideata dai due imprenditori lombardi Antonio Mariani ed Enrico Squarzina che ringrazio, che unisce ancora di più il Gran Premio di Monza con il nostro territorio. Come Regione Lombardia abbiamo sostenuto fin da subito questo nuovo premio, che va ad arricchire la serie di eventi legati al Gran Premio di Monza di F1. Si tratta infatti di un anello che riproduce la celebre Corona Ferrea, realizzato artigianalmente da un orafo brianzolo, che sarà donato come premio al pilota che segnerà il giro più veloce delle prove di sabato partendo in pole position nella gara di domenica”. Lo afferma Alessandro Corbetta capogruppo della Lega in Regione Lombardia in merito alla presentazione del nuovo premio “L’Anello della Regina” patrocinato dalla Regione. “Un evento meritevole, che intendiamo riproporre anche nei prossimi anni fino a farlo diventare una tradizione del Gran Premio d’Italia, dal forte richiamo alla simbologia del territorio e alla storia locale esaltandone l’artigianato orafo di eccellenza, attività che contraddistingue Monza e la Brianza dal tempo dei Longobardi. L’Anello della Regina richiama infatti la figura iconica della Regina Teodolinda, nobile longobarda che ha segnato la propria epoca e la città di Monza, amata dai suoi cittadini. La sua Corona Ferrea, simbolo di Monza, è stata poi usata nei secoli successivi per incoronare i Re d’Italia”.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Lega Regione Lombardia