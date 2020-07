“La pioggia di ieri notte e questa mattina ha reso la pista sporca e praticamente non gommata, soprattutto a inizio gara con temperature piuttosto basse”. Lo ha dichiarato Mario Isola, responsabile F1 di Pirelli, analizzando la gara del GP di Ungheria vinto da Hamilton su Verstappen e Bottas. “Nonostante ciò, il tracciato si è asciugato rapidamente, un fattore che è risultato di vitale importanza nella strategia di gara – ha sottolineato Isola -. Le condizioni meteo sono rimaste incerte per tutto il gran premio, di conseguenza alcuni piloti hanno esteso i propri stint nel caso in cui fosse stato necessario tornare su pneumatici intermediate. Alla fine è stata una gara sull’asciutto, nella quale si sono verificati alcuni episodi di degrado sull’anteriore: un elemento da prevedere con queste condizioni particolari. La maggior parte dei piloti ha scelto una strategia su due soste, mentre alcuni hanno effettuato tre pit stop per cercare prestazioni migliori nel tentativo di superare i propri rivali in pista o di ottenere il punto extra per il giro più veloce”, ha concluso il responsabile F1 di Pirelli.

