MONTMELO’ (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Congratulazioni a Lewis Hamilton per la sua pole numero 100: un traguardo importante”. Lo ha dichiarato Mario Isola, Responsabile F1 e Car Racing di Pirelli, al termine delle qualifiche del Gp di Spagna. “A differenza del Portogallo, non abbiamo visto l’utilizzo di pneumatici medium in Q2, il che significa che domani i primi 10 partiranno tutti con pneumatici soft. Questo significa che la soft rappresenterà una parte fondamentale della strategia di gara, con molti piloti pronti a eseguire una strategia “sprint” che potrebbe richiedere due stint su mescola soft. Questo non vuol dire che una sola sosta qui sia impossibile se viene adottata una corretta gestione dei pneumatici. Solo alcuni piloti hanno due set di medium disponibili: nuovi o usati che siano. Se gli altri piloti, che non hanno due set di medium, vogliono concentrarsi su una strategia a due soste, dovranno quindi usare un set di medium e due set di soft. In alternativa possono puntare ad una sosta utilizzando la hard”.

(ITALPRESS).