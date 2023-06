BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Quello di oggi è stato un venerdì molto intenso andato in scena oggi sul Circuit de Barcelona-Catalunya. Rispetto al consueto programma di valutazione delle tre mescole disponibili per il Gran Premio, i team avevano anche a disposizione due treni di pneumatici C1 con la nuova costruzione che sarà utilizzata a partire dalla gara di Silverstone: un doppio lavoro che ha portato ad avere sempre tante vetture in pista”. Lo ha dichiarato Simone Berra, ingegnere capo del dipartimento di Formula 1 Pirelli. “Per quel che riguarda la nuova costruzione, dalla primissima analisi dei dati raccolti possiamo dire che le previsioni sul suo comportamento – vale a dire una sostanziale trasparenza in termini di prestazioni nei confronti della struttura utilizzata finora – sono confermate. Non è un caso che alcune squadre abbiano utilizzato uno dei due set disponibili per fare dei long run con la mescola più dura, anche in funzione della gara di questa domenica e che, in due ore di prove libere, solamente un team abbia usato la gomma con la banda bianca”. Berra ha poi aggiunto che “la C1 introdotta nel 2023 sembra essere adesso una delle opzioni più probabili. E’ per questo motivo che molti piloti cercheranno di averne a disposizione due set proprio in vista della corsa. Tutto ciò permetterà di aumentare il range di strategie a disposizione, visto che tutte e tre le mescole possono essere un’opzione valida”. Prima di chiudere Berra ha tenuto a sottolinerare che “che il miglior tempo di oggi è già praticamente all’altezza delle simulazioni del tempo della pole position e che anche su una pista permanente e tradizionale come questa si sia registrato un grande equilibrio visto che, pur con le consuete incognite del venerdì, ben diciassette piloti sono racchiusi in meno di un secondo nella classifica di FP2”.

