CREMONA (ITALPRESS) – Dopo il successo di ieri in Gara 1, Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team – Ducati) ha fatto doppietta oggi in WorldSBK vincendo per distacco sia la Superpole Race sia Gara 2. La scelta per l’anteriore in entrambe le occasioni è ricaduta sulla SC1 di gamma, mentre al posteriore ha alternato SCQ nella gara di metà mattinata con SCX di sviluppo in specifica D0820 nella seconda gara lunga. Seconda vittoria di stagione per Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing) in WorldSSP, che si è imposto in Gara 2 su Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team – Ducati) e Thomas Booth-Amos (PTR Triumph), quest’ultimo al suo primo podio nella categoria.

“L’Italian Round si è confermato all’altezza delle aspettative e ci ha regalato delle gare interessanti su un circuito che ha messo alla prova le capacità dei piloti di trovare la migliore interpretazione, sia nello stile di guida sia nelle scelte dei pneumatici – ha commentato Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto Pirelli -. I più bravi sono stati Danilo Petrucci e il Team Barni – Ducati che hanno fatto un lavoro egregio, tanto da dominare tutte e tre le gare del WorldSBK”.

“Questa mattina – ha aggiunto – la Superpole Race ha presentato una sfida ai piloti per la scelta del pneumatico posteriore, perchè con circa 27° Celsius di temperatura di asfalto tanto la SCQ quanto la SCX, nella sua versione di sviluppo, erano scelte potenzialmente valide. La decisione è dipesa dallo stile di guida di ciascun pilota e dalle preferenze personali, entrambe le opzioni hanno dato ottime prestazioni, tanto da arrivare rispettivamente prima e seconda con Petrucci e Alex Lowes. Il percorso di test della SCX, nella sua variante di sviluppo D0820, che abbiamo iniziato a Magny-Cours ha dato ottimi frutti qui a Cremona, dato che ha vinto le due gare lunghe ed è stata anche la scelta che è andata per la maggiore. Sta confermando che i miglioramenti a tutto tondo che siamo andati a ricercare rispetto alla versione di gamma sono presenti, sia per quanto riguarda la prestazione sia per la durata e costanza sulla distanza gara, pertanto continueremo a lavorare su questa strada”.

In Superpole Race, Petrucci ha vinto in solitaria, con quasi 2 secondi di vantaggio su Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK), arrivato secondo. Il vincitore e il terzo classificato, Andrea Iannone (Team GoEleven – Ducati), hanno preso il via con la combinata SC1 anteriore – SCQ posteriore, mentre il secondo a podio ha preferito la SCX di sviluppo in specifica D0820 al posteriore, abbinata sempre a SC1 anteriore. Alla seconda tornata, Petrucci ha realizzato il nuovo record sul giro in gara migliorando di più di 1 secondo il best race lap di Gara 1.

Tutti e tre i piloti sul podio di Gara 2 hanno adottato la SC1 di gamma per l’anteriore, scelta condivisa anche dalla grande maggioranza degli altri partenti. Il vincitore Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team – Ducati) e il secondo classificato Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) si sono affidati alla SCX di sviluppo in specifica D0820 per il posteriore, come anche i due terzi degli altri piloti in griglia, mentre il terzo classificato Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) ha preferito la SCX di gamma.

Con 41° Celsius di temperatura dell’asfalto al via, Gara 2 si è svolta nelle medesime condizioni di Gara 1 di ieri e, di conseguenza, la scelta di pneumatici è stata pressochè identica, con tutti i piloti che hanno adottato la combinazione SC1 anteriore con SCX posteriore. Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing) si è aggiudicato la vittoria, mentre Yari Montella (Barni Spark Racing Team – Ducati) al sesto passaggio ha realizzato il nuovo record sul giro in gara in 1’32,117, migliorando di circa un decimo di secondo il best lap che Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team – Ducati) aveva fatto registrare in Gara 1 ieri.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).