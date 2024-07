ROMA (ITALPRESS) – Con i successi in Superpole Race e in Gara 2 di oggi, Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ha dominato il fine settimana del Campionato Mondiale FIM Superbike al Donington Park, in Inghilterra, incassando un tris di vittorie e due record sul giro. Il turco ha capitalizzato l’accoppiata SC1 anteriore e SC0 posteriore di gamma per vincere tutte le gare, anche oggi come ieri con un netto vantaggio sui suoi inseguitori: quasi 5 secondi nella Superpole Race e 8 in Gara2. Con il nuovo record assoluto del circuito già in tasca dalla qualifica di ieri (segnato con SCX posteriore), oggi Razgatlioglu ha sigillato anche il record del giro veloce di gara, migliorando ulteriormente quello già realizzato in Gara 1.

Primo al traguardo nella WorldSSP è stato Yari Montella (Barni Spark Racing Team – Ducati), ma per via di una penalizzazione a fine gara ha dovuto cedere la vittoria a Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team – Ducati). Entrambi hanno corso con la versione di gamma della SC1 anteriore accoppiata alla SCX posteriore, come anche Jorge Navarro (Orelac Racing Verdenatura – Ducati) arrivato terzo. “La scelta vincente di oggi è stata la SC0 posteriore. Combinata con la SC1 anteriore, ha consentito a Razgatlioglu di vincere entrambe le gare odierne e a Jonathan Rea di ottenere il suo primo podio di stagione nella Superpole Race” spiega Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli. “Come ci aspettavamo, con temperatura di asfalto di circa 25 gradi Celsius, per la gara lunga la SC0 è stata una scelta abbastanza obbligata per tutti perchè più costante sulla distanza, nella Superpole Race della mattina più di due terzi dei piloti in griglia hanno scelto invece la SCX, a conferma che è un’opzione che con il progressivo miglioramento dei set up è molto valida. Interpretando i dati a nostra disposizione, pare che la pista sia meno aggressiva sui pneumatici rispetto al passato, quindi questa specifica potrebbe essere sempre più interessante in chiave futura. Distacchi così rilevanti come quelli di questo fine settimana sono eccezioni in un campionato che altrimenti si sta rivelando molto combattuto, più degli ultimi anni. Sarà interessante vedere come si svilupperà nella seconda parte di stagione”. Per la Superpole Race, tutti i piloti hanno scelto la SC1 di gamma per l’anteriore. Mentre il vincitore Razgatlioglu e il terzo classificato Jonathan Rea (Pata Prometeon Yamaha) l’hanno abbinata alla SC0 posteriore, il secondo arrivato Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) ha preferito la SCX e come lui anche altri 16 piloti. La gara è stata più veloce dello scorso anno, con un miglioramento medio sul giro di quasi 3 decimi. Nuovo record anche nel giro veloce di gara: Razgatlioglu ha migliorato quello realizzato ieri in Gara1 di più di un decimo e mezzo.

In Gara 2 praticamente tutti i piloti hanno scelto la combinazione SC1 anteriore e SC0 posteriore, unica eccezione è stato Adam Norrodin (PETRONAS MIE Racing Honda) che al posteriore ha preferito la SCX. Anche in questo caso la gara è stata più veloce dello scorso anno, con un miglioramento medio sul giro di 0,276 secondi.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

