LE CASTELLET (FRANCIA) (ITALPRESS) – I 53 giri del Gran Premio di Francia saranno quasi sicuramente affrontati con un solo pit stop. Dato che i primi 10 piloti in griglia partiranno su P Zero Yellow medium, una sosta con medium-hard è la soluzione più logica per loro – ma questo potrebbe essere il caso anche per quelli fuori dalla top 10. In realtà, per chi parte più dietro, anche prendere il via con la P Zero White hard potrebbe essere una opzione, per poi passare alla medium o alla P Zero Red soft per il secondo stint. Una sosta con soft e medium è decisamente troppo impegnativa, soprattutto se fa caldo, quindi l’unica altra scelta possibile potrebbe essere quelle di usare la soft e poi la hard (anche se questa opzione richiederebbe un pò di gestione della soft). Tuttavia, c’è anche la possibilità che domani mattina possa piovere e, anche se è poco probabile che la pioggia duri fino all’inizio della gara, una superficie bagnata al mattino potrebbe influenzare la strategia pneumatici.

Max Verstappen (Red Bull) ha intanto conquistato la 250a pole position di Pirelli, dopo essere stato anche nettamente il più veloce nelle FP3 questa mattina. Per ottenere la pole ha utilizzato la mescola Red soft C4, la stessa usata per stabilire il miglior tempo nelle FP3 del mattino. Praticamente tutti i piloti hanno utilizzato la Yellow medium C3 per passare la Q2, la sessione che determina i pneumatici con cui prenderanno il via domani per la gara i primi 10. Di conseguenza, questi ultimi partiranno tutti con la medium. George Russell (Williams) è stato l’unico pilota ad iniziare la Q2 con pneumatici soft, prima di passare su medium. I pneumatici in mescola medium sono stati utilizzati anche durante il primo stint della Q3 da Fernando Alonso (Alpine) e Daniel Ricciardo (McLaren).

Alex Smolyar (ART Grand Prix) ha invece vinto la prima gara sprint di Formula 3 partendo dalla sesta posizione in griglia, in una gara ricca di azione che ha visto anche molti altri piloti conquistare un numero impressionante di posizioni. Il pilota locale Victor Martins (MP Motorsport) è arrivato secondo dopo essere scattato dalla decima posizione in griglia e dopo aver conquistato la testa della corsa – che è passata di mano più volte – fino all’ultimo giro. Arthur Leclerc, il fratello di Charles, ha concluso 12esimo per Prema nonostante fosse partito dal fondo, ed è pertanto partito dalla pole in griglia inversa per la gara di F3 di sabato pomeriggio. Come da regolamento, tutti i piloti hanno utilizzato pneumatici Pirelli P Zero White hard, che si sono comportati bene in condizioni impegnative e hanno permesso ai piloti di spingere a fondo. Leclerc ha poi vinto la seconda gara guidando la doppietta per Prema, dopo aver concluso ancora una volta 20 giri con pneumatici hard in una gara che non prevede pit stop obbligatori. Martins, terzo, ha conquistato un altro podio nel gran premio di casa.

“La decisione quasi unanime di utilizzare i pneumatici Yellow medium nel Q2 ci dà un’idea piuttosto chiara di cosa possiamo aspettarci dalle strategie di gara, con la mescola medium C3 che offre una maggiore durabilità rispetto alla C4 soft, senza perdere più di tanto in termini di prestazioni rispetto a quest’ultima – l’analisi di Mario Isola, responsabile F1 e Car Racing Pirelli – I primi 10 piloti al via saranno tutti su medium, una scelta che lascia spazio agli altri piloti per effettuare strategie diverse dalle quali poter potenzialmente trarre un vantaggio nelle prime fasi della gara. In particolare, questo potrebbe verificarsi nel caso in cui dovesse piovere: con temperature inferiori rispetto a oggi, infatti, la soft potrebbe tornare in gioco”.

