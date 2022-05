PADOVA (ITALPRESS) – La seconda giornata del GP FIE di sciabola a Padova porta 10 azzurri al tabellone principale della gara maschile in programma domani. Sulle pedane del PalaIndoor, per lo storico Trofeo Luxardo, l’Italia del CT Nicola Zanotti, orfana di Luigi Samele costretto al forfait perchè in non perfette condizioni fisiche, aveva Luca Curatoli già qualificato alla fase clou domenicale per diritto di ranking. Lo sciabolatore napoletano, detentore del titolo che vinse nell’ultima edizione disputata nel 2019, è stato raggiunto da Francesco Bonsanto, Pietro Torre e Dario Cavaliere, artefici di un’eccellente fase a gironi. Attraverso i tabelloni preliminari, poi, hanno staccato l’ambito pass per domani anche Giovanni Repetti (vincendo il derby italiano con Alberto Arpino), Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Stefano Sbragia, Federico Riccardi e Mattia Rea. Domani, nel Gran Prix FIE di Padova, sarà dunque la giornata clou sia della competizione maschile che di quella femminile con i tabelloni principali. Nella prova delle donne saranno protagoniste, per l’Italia, 12 sciabolatrici: Rossella Gregorio, Martina Criscio, Irene Vecchi, Chiara Mormile, Sofia Ciaraglia, Michela Landi, Camilla Fondi, Giulia Arpino, Claudia Rotili, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano e Benedetta Fusetti. Tutti gli assalti di domani saranno disponibili in diretta sul canale Youtube della FIE, dove ci sarà una finestra dedicata con il commento in italiano per vivere fin dal mattino le emozioni del Luxardo in versione GP.

(ITALPRESS).

