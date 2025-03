GP Cina, Isola “Sabato all’insegna dei record”

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – È stato un sabato di prime volte quello vissuto a Shanghai. In mattinata, Lewis Hamilton ha conquistato il suo primo successo in una gara Sprint al suo diciannovesimo tentativo, lo stesso ha fatto la Ferrari, sua attuale squadra. Successivamente, Oscar Piastri – giunto alla sua quarantottesima qualifica – ha assaporato per la prima volta la gioia della pole position.

Il Pirelli Pole Position Award è stato consegnato a Piastri da Aarif Lee (Li Zhiting), cantante, cantautore e attore originario di Hong Kong. Li Zhiting ha debuttato al cinema con il film “Echoes of the Rainbow” che gli è valso due premi come miglior attore emergente. Ha interpretato poi Bruce Lee nel biopic “Bruce Lee, My Brother” e ha recitato a fianco di Jackie Chan nella commedia “Kung Fu Yoga“, oltre ad essere nel cast di numerose serie televisive cinesi di successo.

“Una giornata all’insegna dei record” il commento di Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli. “In qualifica abbiamo avuto un ulteriore abbassamento del tempo stabilito ieri e nella Sprint abbiamo registrato – prendendo in considerazione lo stint dei vincitori di oggi e dell’analoga prova dello scorso anno – tempi sul giro di oltre quattro secondi più veloci, pur con temperature significativamente più elevate. Da un anno all’altro registriamo quindi un incremento di prestazioni enorme, di gran lunga superiore rispetto alle simulazioni della vigilia che, val la pena ricordare, sono basate sui dati che riceviamo da tutti i team. È stata quindi una scelta assolutamente logica procedere all’aumento delle pressioni minime di partenza pari a un poi su entrambi gli assi” ha proseguito Isola.

“Per quanto riguarda la strategia, il livello di degrado ci fa ritenere che la doppia sosta sia una scelta obbligata, con Medium e Hard protagoniste. Pur essendo la nuova Soft abbastanza vicina alla Medium in termini di prestazioni, non pensiamo sia un’opzione valida, nemmeno per cercare di sfruttarne il maggior grip alla partenza – ha detto ancora Isola – . Piuttosto, è possibile che chi si troverà a schierarsi in griglia nelle retrovie possa scegliere di partire con la Hard per allungare il primo stint il più possibile e guadagnare così qualche posizione nel gioco delle soste. In ogni caso, ci sono tutte le condizioni per avere una gara incerta e spettacolare. Ieri nella Sprint Qualifying abbiamo avuto i primi tre piloti racchiusi in 80 millesimi, oggi in 82: un ulteriore segno del grande equilibrio che caratterizza la Formula 1 in questo inizio di 2025″.

