SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – “E’ stata un’altra sessione sul filo di lana, con tre piloti in soli 0,082 secondi in testa al gruppo – un battito di ciglia – il che sottolinea bene quanto sia competitivo il pacchetto macchina-gomme di questa Formula 1”. Lo ha dichiarato Mario Isola, direttore motorsport di Pirelli, dopo le qualifiche per la gara sprint del Gp di Austria. “Oggi abbiamo registrato solo modeste abrasioni sulla mescola morbida e potrebbe essere un’opzione per la gara sprint di domani, dove le vetture più leggere a causa del minor carburante imbarcato al via, potrebbero avere meno stress sulle gomme e non dovranno effettuare pit stop obbligatori. Con possibilità di pioggia prevista per domenica mattina, le condizioni che i piloti hanno sperimentato oggi in FP1 potrebbero essere abbastanza rappresentative della gara, quindi probabilmente le informazioni raccolte potranno tornare utili”.

– foto LivePhotoSport –

