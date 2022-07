SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – “Oggi siamo soddisfatti. La tenuta delle tre mescole ha dimostrato versatilità e performance su set up vettura diversi durante i tre giorni di un week end cosi particolare come sono le Sprint e in un circuito come quello di Spielberg, che arriva esattamente una settimana dopo quanto vissuto a Silverstone, due circuiti che non potrebbero essere più diversi e dove il pacchetto vettura-pneumatici ha premiato lo spettacolo”. Lo ha dichiarato Mario Isola, direttore motorsport di Pirelli, dopo il Gp di Austria vinto dal ferrarista Leclerc. “Sui compound posso dire che il medium ha mostrato performance, mentre la hard ha avuto un degrado maggiore del previsto probabilmente perchè i team non hanno avuto troppo tempo per testare ed analizzare visto il formato particolare dello sprint race week end. Interessante comunque notare come il traffico, su una pista cosi corta diventi una delle ragioni che possa condizionare le strategie. Godiamoci i complimenti che accetto soprattutto se estesi a tutti noi, in pista come a Milano, mentre per il riposo dobbiamo ancora aspettare: rimaniamo al Red Bull Ring per i test sviluppo 2023, con 4 team che si alterneranno fra martedì e mercoledì”.

