MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo assistito ad una sessione di qualifiche lunga ma emozionante, con i piloti in testa distanziati tra loro di appena un millesimo di secondo in più di un’occasione, e la pole decisa negli ultimi istanti. Come previsto, i piloti hanno utilizzato la soft dall’inizio alla fine delle qualifiche per sfruttarne l’extra velocità. Non solo, sono stati anche in grado di completare più di un giro lanciato per ottenere il massimo delle prestazioni, cosa che avevano precedentemente stabilito dopo aver girato ampiamente nelle prove libere di questo pomeriggio”. Lo ha dichiarato Mario Isola, direttore motorsport di Pirelli, al termine delle qualifiche del Gp di Formula Uno d’Australia al via domani a Melbourne. “C’è stato parecchio vento, che ha cambiato direzione rispetto a venerdì, e che ovviamente ha influito sulle prestazioni aerodinamiche rendendo le vetture più imprevedibili. Quello che abbiamo visto finora in qualifica dimostra che aver scelto per questo GP una nomination con salto di mescola tra soft e medium è stata la scelta giusta ed ha consentito di mantenere pressochè uguali i gap tra hard, medium e soft. Domani dovrebbe essere una gara con strategia ad una sosta da medium a hard, ma come abbiamo visto oggi, qui i colpi di scena non mancano”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com