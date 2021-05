Il Pirelli Aragón Round, primo fine settimana di gare del Mondiale Superbike, volge al temine con grandissima soddisfazione in casa Pirelli per le performance dei propri pneumatici slick, intermedi e da bagnato, che sono stati tutti utilizzati in gara. La giornata di gare è stata infatti caratterizzata dal tempo incerto e sia nella classe WorldSBK che WorldSSP la griglia di partenza si è divisa sulla scelta dei pneumatici, che ha definito strategie di gara vincenti. n Gara 2, Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) porta a casa la sua prima vittoria della stagione grazie alla scelta di utilizzare pneumatici slick. Completano il podio Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR), che in Parc Ferme elogia Pirelli e la performance dei suoi pneumatici intermedi, e Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) che conclude un ottimo weekend e sale sul podio per la terza volta consecutiva. Giornata molto positiva anche per la casa dell’Elica che ha visto in Gara 2 entrambi i suoi piloti ufficiali Tom Sykes e Michael van der Mark (BMW Motorrad WorldSBK Team / BMW M 1000 RR) nelle prime cinque posizioni, in aggiunta al tedesco Jonas Folger del team indipendente Bonovo MGM Racing (BMW M 1000 RR) in ottava posizione.

Il sei volte Campione del Mondo conquista, sempre con pneumatici intermedi, anche la Tissot Superpole Race della mattina, davanti al compagno di squadra Lowes e Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team / Yamaha YZF R1). Steven Odendaal (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team / Yamaha YZF R6) nella classe WorldSSP ottiene la sua seconda vittoria stagionale ed è primo nella classifica di Campionato con il massimo dei punti.

Nella Tissot Superpole Race in WorldSBK la maggior parte della griglia sceglie di gareggiare su pneumatici da bagnato (opzione R), mentre alcuni piloti, tra cui i primi quattro classificati Jonathan Rea, Alex Lowes, Garrett Gerloff e Chaz Davies (Team GOELEVEN / Ducati Panigale V4 R), optano per pneumatici intermedi (opzione I) e Michael van der Mark per pneumatici slick. In WorldSBK Gara 2 il pneumatico più utilizzato è stato quello intermedio (opzione I) sia all’anteriore che al posteriore. Alcuni piloti hanno scelto la soluzione da bagnato (opzione R), mentre Scott Redding, Jonas Folger (Bonovo MGM Racing / BMW M 1000 RR) e Michael Ruben Rinaldi (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) hanno invece scommesso con successo su pneumatici slick.

Dopo una griglia di partenza caratterizzata dalla frenesia nella scelta tra il penumatico intermedio o da pioggia, il poleman Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR) prende fin da subito il comando della gara, seguito dal compagno di squadra Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR). Alle loro spalle la Ducati di Chaz Davies (Team GOELEVEN / Ducati Panigale V4 R) e la Yamaha di Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team / Yamaha YZF R1) si combattono per il terzo posto. I primi quattro piloti hanno fatto la scelta di gareggiare su pneumatici intermedi, mentre il primo pilota su pneumatici da bagnato è Scott Redding (ARUBA.IT Racing – Ducati / Ducati Panigale V4 R) in quinta posizione. Nel corso della gara si assiste alla rimonta di Michael Van der Mark (BMW Motorrad WorldSBK Team / BMW M 1000 RR) che, partito dalla quindicesima posizione in griglia, scommette sui pneumatici slick e raggiunge la quinta posizione alle spalle di Davies. La sua performance però non è stata sufficiente per raggiungere il podio, al termine dei dieci giri della gara breve Jonathan Rea taglia il traguardo per primo, seguito da Lowes e Gerloff.

(ITALPRESS).