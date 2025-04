JEDDAH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “Una gara che ha rispettato le previsioni della vigilia, sia in termini di rendimento dei pneumatici che di esecuzione delle strategie. Nonostante una terna di mescole più morbida rispetto allo scorso anno e una temperatura dell’asfalto di 7 °C in media più elevata, il degrado della C3 e della C4 è rimasto molto limitato ed è stata una conseguenza naturale, in presenza di prestazioni molto ravvicinate fra le squadre, uno svolgimento della corsa come quello cui abbiamo assistito”. Così Mario Isola, direttore motorsport Pirelli, commenta il Gran Premio di Arabia Saudita, andato in scena sul circuito di Jeddah. “In generale, abbiamo avuto qualche caso di blistering sull’anteriore sinistra ma non tale da inficiare la prestazione – ha aggiunto Isola – Anche in termini di surriscaldamento ci sono state delle vetture che hanno sofferto un po’ ma si è trattato di un fenomeno prevedibile con queste temperature e su un tracciato che lascia poco margine per far riposare le gomme”.

“Adesso c’è la prima possibilità di tirare il fiato per poi cambiare continente e andare per la prima volta nella stagione negli Usa, a Miami. Su un tracciato dalle caratteristiche diverse da questo avremo ancora la stessa selezione di mescole da asciutto usata qui a Gedda, quindi ancora una volta uno step più morbido rispetto al 2024: sarà interessante vedere come le squadre sapranno sfruttarle, considerando che sarà pure il secondo weekend dell’anno col formato Sprint”, ha concluso Isola.

