ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo sta vincendo la sfida del contenimento del coronavirus, sta vincendo la sua sfida in Europa, sta dimostrando di avere pazienza e capacità di ascolto nel Paese. Ci sono ora alcuni dossier che sono aperti da troppo tempo e che il governo avrebbe la necessità di risolvere”. Lo scrive su Facebook il leader del Pd Nicola Zingaretti.

“Penso al Mes senza condizionalità: sono convinto che questa opzione rappresenti una leva straordinaria per il rafforzamento della nostra sanità – prosegue il segretario dem -. Penso al futuro dell’Ilva, da troppo tempo incerto, che, come ha recentemente ribadito il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, rappresenta una grande sfida europea anche sul terreno della riconversione ecologica, e su questo fronte l’Italia potrebbe essere all’avanguardia nel nostro continente. Penso poi anche ad Alitalia, oltre al caso Atlantia, e non è pensabile che un Paese come il nostro non abbia chiaro, in una stagione delicata come quella che stiamo vivendo, che fine farà il suo principale vettore aereo”.

“A partire dal prossimo decreto semplificazione, è compito del governo dimostrare di essere entrato nella fase dell’uscita dalla genericità dei progetti. Serve concretezza. E, anche in vista dei progetti e degli obiettivi che dovremmo presentare sul Recovery fund, serve mettere in campo lungimiranza – conclude Zingaretti -. E’ questo il compito di un Paese con la testa sulle spalle che dovrà anche mostrare di essere all’altezza di un’altra sfida importante: non perdere l’occasione storica di gestire come si deve i 270 miliardi, di cui 100 a fondo perduto, che arriveranno dall’Europa, e non perdere l’occasione di utilizzare questi fondi per costruire la strada dove l’Italia camminerà nel futuro”.

