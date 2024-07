ROMA (ITALPRESS) – “I cittadini possono e devono stare assolutamente tranquilli: non ci sono pericoli per il governo. Arriveremo alla fine della legislatura. E’ fisiologico che siamo tre partiti differenti e c’è una dialettica, ma non siamo un cartello elettorale. Siamo un’alleanza strategica. Possiamo avere idee differenti, ma facciamo sintesi sempre”. Così il vice premier, ministro e leader di Forza Italia Antonio Tajani, in un’intervista al Quotidiano Nazionale. “Sull’autonomia l’abbiamo votata e abbiamo solo detto che vogliamo verificare come verrà applicata soprattutto per le materie per cui valgono i Lep. D’Altronde – spiega – l’emendamento di Fi inserito nel testo approvato indica la volontà di riequilibrare al Sud le differenze esistenti con il Nord del Paese accumulate nei decenni passati.

Sulle altre materie mi sono preoccupato di dire: attenzione a non avere venti politiche commerciali regionali che contrastino con quelle del governo nazionale”. Quanto all’idea che Forza Italia ossa essere un partito “di lotta” verso Meloni, Tajani osserva: “questo è l’auspicio della sinistra. La linea politica di Forza Italia non è mai cambiata. Il che significa anche che non siamo appiattiti su nessuno. La famiglia Berlusconi è sempre stata vicina a Forza Italia. Non c’è nessuna tensione, nessun attrito, ma un rapporto di amicizia pluridecennale”.

