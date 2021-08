OLBIA (ITALPRESS) – “C’è l’impegno a settembre per aprire a livello nazionale un dossier Sardegna, su infrastrutture, energia, e altri temi fondamentali per la Regione”. Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, a Olbia, a un gazebo della Lega per i referendum sulla giustizia, accanto al leader del Carroccio Matteo Salvini.

