Governo, Schifani “Se c’è da staccare la spina si faccia in fretta”

Governo, Schifani “Se c’è da staccare la spina si faccia in fretta”

Se c'è da staccare la spina al governo si faccia in fretta, il paese non può attendere. È quanto chiede il senatore di Forza Italia Renato Schifani, ospite della rubrica "Primo Piano" di Claudio Brachino per l'agenzia Italpress. abr/mrv/red