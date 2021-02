Governo, Salvini “Un bel giorno per l’Italia”

"Speriamo che sia l'anno della ripartenza e della rinascita". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel giorno in cui il premier Mario Draghi si presenta in Senato per chiedere la fiducia. mpe/sat/red