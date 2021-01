Governo, Salvini “Teatrino osceno, ridiamo la parola al popolo”

"Non vedo come questo parlamento possa inventarsi formule diverse. È meglio investire due mesi per ridare la parola al popolo italiano che continuare a campare per due anni". Così Matteo Salvini, leader della Lega Nord, in merito alla costruzione di nuove maggioranze di Governo, a margine di un incontro a Torino. jp/sat/red