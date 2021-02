Governo, Salvini “Non vediamo l’ora di partire”

"C'è l'impegno a difendere gli interessi italiani in Europa e a non aumentare nessuna tassa, anzi a lavorare per ridurre le imposte". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, dopo il secondo giro di consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. sfe/sat/red