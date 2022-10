Governo, Romeo “La coalizione è compatta”

"Non c’è nessuna distanza, il programma si attuerà nei 5 anni, è chiaro che in questo momento siamo consapevoli che la priorità è mettere in sicurezza il nostro Paese". Così il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, parlando con i cronisti fuori da Palazzo Madama. xb1/sat/gtr