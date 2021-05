Governo, Nobili “Con Draghi svolta evidente”

"C’è qualcuno che ha sottoscritto la scommessa del governo Draghi, ma magari poi in realtà un po’ rema contro o non è contento delle scelte che si stanno facendo. È un peccato perché sono scelte utili al Paese, disegnano un cambio di passo". Lo ha detto Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia Italpress. sat/mrv/red